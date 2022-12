Scuola: Valditara, lanceremo grande proposta per borse di studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lanceremo “una grande proposta in tema di borse di studio”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ospite a “Porta a porta”, in onda questa sera su Rai 1. “La scuola del merito è la scuola con un’educazione personalizzata per i ragazzi che non ce la fanno, che hanno dei problemi. Manderò una lettera per far conoscere ai ragazzi delle scuole medie le opportunità occupazionali del territorio e le retribuzioni”, ha aggiunto Valditara. (Rin)