Usa: Biden al cantiere Tsmc in Arizona, stiamo costruendo un Paese migliore

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non è “mai stato così ottimista sul futuro del Paese: stiamo costruendo una America migliore”. Lo ha detto durante la sua visita odierna al cantiere del nuovo stabilimento di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc) per la produzione di microchip di ultima generazione in Arizona, dopo che la società ha annunciato di voler triplicare il suo investimento negli Usa, portandolo a 40 miliardi di dollari. Nel suo discorso, Biden ha aggiunto che “quanto sta accadendo in Arizona avrà ripercussioni in tutto il Paese, e anche a livello globale”, sottolineando che i cittadini “stanno finalmente iniziando a percepire con ottimismo progetti che avranno un impatto positivo sulla loro vita quotidiana: dobbiamo andare avanti così”. (segue) (Was)