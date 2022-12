Legge Bilancio: Giorgetti, conserva intonazione espansiva per riduzione pressione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto attiene alla riduzione della pressione fiscale, la manovra di Bilancio per il 2023 “conserva un’intonazione espansiva, con l’obiettivo di assicurare il sostegno a famiglie e imprese e contenere l’impatto dell’elevata inflazione sull’attività economica”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’audizione nelle commissioni riunite Finanze di Senato e Camera sulle linee programmatiche del suo dicastero. “Nella Nota di aggiornamento al Def la pressione fiscale (il rapporto tra le entrate fiscali e il Pil) si colloca al 43,4 per cento, ma sulla base di stime preliminari, l’impatto delle misure di sgravio contenute nel disegno di legge di consentirebbero di ridurre la pressione fiscale di oltre 0,2 punti percentuali nel 2023, portandola al 43,2 per cento del Pil)”, ha aggiunto Giorgetti. (Rin)