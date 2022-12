Imprese: Giorgetti, assicurare sostenibilità finanziaria schemi di garanzia Stato per Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario “assicurare la sostenibilità finanziaria degli schemi di garanzia dello Stato, in particolare quella del Fondo per le Pmi, per la sua continuità operativa in una prospettiva di medio-lungo periodo”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’audizione nelle commissioni riunite Finanze di Senato e Camera sulle linee programmatiche del suo dicastero. “Tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso un processo di progressiva stabilizzazione e di ripristino delle ordinarie condizioni di fruibilità dello strumento, centrato sulla selezione e valutazione dei beneficiari, secondo criteri di economicità ed efficienza e sulla calibrata compartecipazione delle istituzioni finanziarie al rischio di credito assunto dallo Stato garante”, ha aggiunto Giorgetti. (Rin)