Urbanistica: assessora Lavori pubblici Roma, piano per riassetto sistema fognario

- "Un piano di riassetto del sistema fognario nelle periferie, abbiamo un programma ambizioso per Roma e vogliamo pensare alla città in modo unitario". Lo ha detto l'assessora ai Lavori pubblici di Roma Ornella Segnalini, intervenendo al convegno "Urbanistica. Un anno di lavoro per Roma", organizzato dall'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia. Lo riferisce una nota. "Con la Sto e Acea saranno realizzate importanti opere che riguarderanno in particolare la rete fognaria e l'acqua potabile, infrastrutture previste dai piani urbanistici, ma che in alcuni quadranti della città non sono ancora state realizzate - ha aggiunto -. Questo tipo di intervento ha una portata enorme, vuol dire ricondurre le periferie al centro delle decisioni pubbliche e garantire la stessa qualità di servizi ai cittadini di tutta Roma".(Com)