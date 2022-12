Ue-Balcani: con il summit di Tirana l’Unione rilancia la politica di allargamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea esce dai suoi “confini” e organizza il primo vertice bilaterale con la regione dei Balcani occidentali a Tirana, capitale dell’Albania, uno dei Paesi più prossimi all’adesione al blocco comunitario. È un’occasione per rilanciare la politica di allargamento e siglare un’importante intesa sul roaming che consentirà ai Paesi della regione dal 2023 di pagare tariffe ridotte nelle telecomunicazioni con gli Stati membri dell’Ue, ma anche per ribadire che l’Unione sostiene la politica di allargamento e vede nei Balcani il suo vicinato più prossimo. Un vicinato dove, come affermato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “c’è grande voglia di Italia”. Dopo la visita a Bruxelles – prima tappa all’estero dall’assunzione del mandato –, Meloni inizia un tour di preparazione al Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre con il vertice odierno a Tirana, che precede il vertice Euromed di Alicante previsto il 9 dicembre. Quella odierna a Tirana e l’appuntamento iberico di venerdì saranno delle occasioni per incontrare i leader Ue, come avvenuto oggi con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, e per discutere di alcune tematiche prioritarie per l’Italia, come quella relativa ai migranti. (segue) (Res)