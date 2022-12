Ue-Balcani: con il summit di Tirana l’Unione rilancia la politica di allargamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata a Tirana si è aperta con l’accordo sul roaming siglato dai Paesi della regione dei Balcani occidentali, che contribuirà alla riduzione dei costi operativi per gli imprenditori, incoraggerà gli affari al di fuori dei confini nazionali e darà un ulteriore impulso al turismo nella regione dei Balcani occidentali. A partire dal primo ottobre 2023, la dichiarazione consentirà prezzi di roaming più bassi per le comunicazioni tra la regione e l'Ue, un ulteriore passo in avanti rispetto all’accordo raggiunto nel luglio del 2021 nell’ambito del Processo di Berlino che ha eliminato le tariffe di roaming fra i sei Paesi dei Balcani occidentali. Come dichiarato anche dal “padrone di casa”, il primo ministro albanese Edi Rama, alla regione serve “essere vicina” all’Ue e ciò sarà possibile anche grazie all’accordo raggiunto oggi sulla riduzione dei costi del roaming. (segue) (Res)