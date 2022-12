Ue-Balcani: con il summit di Tirana l’Unione rilancia la politica di allargamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella conferenza stampa conclusiva del vertice, Rama era affiancato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, per cui ha speso parole di sincero apprezzamento. Non abbiamo mai avuto dei presidenti di Commissione e Consiglio come Ursula e Charles, così dedicati alla regione, per fare in modo che il processo di adesione, che sappiamo, è molto difficile di per sé, non diventi un’agonia”, ha detto Rama. “E’ la prima volta che l’Ue esce dai confini europei per un summit e questo è avvenuto nei Balcani occidentali e in Albania. Credo che sia un fantastico segnale di consapevolezza e di apprezzamento per il ruolo del nostro Paese nella regione, come elemento di pace, stabilità e cooperazione, e voglio credere perché questo è il momento di inviare a tutte le persone nella regione, e in primis agli albanesi, che l’Ue è qui per noi e per voi”, ha spiegato Rama. Parole apprezzate dai due leader europei, tanto che Michel nel suo intervento ha affermato che, nonostante ci si trovi in “tempi di grandi sconvolgimenti”, c’è grande “lucidità sul momento che stiamo vivendo. Ue e Balcani occidentali stanno guardando nella stessa direzione". La presidente von der Leyen, invece, ha affermato che “l’Ue e i Balcani occidentali condividono tempi decisivi e sono uniti nella stessa direzione di marcia”. (segue) (Res)