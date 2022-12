Ue-Balcani: con il summit di Tirana l’Unione rilancia la politica di allargamento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, inoltre, ha posto l’attenzione su due temi centrali: la crisi energetica e l’immigrazione. Secondo la presidente, infatti, è “importante” che Ue e Balcani occidentali affrontino insieme la crisi energetica. “È importante dare soluzioni simili, dato che le famiglie e le imprese lottano" in maniera simile nei Balcani occidentali e nell'Unione europea, ha aggiunto la presidente della Commissione Ue. "Per questo, c'è un pacchetto di un miliardo di sostegno all'energia per la regione", ha proseguito von der Leyen, riferendosi al pacchetto annunciato lo scorso 3 novembre, nel corso del vertice sul processo di Berlino sui Balcani occidentali. Sulla questione migratoria, invece, von der Leyen ha detto che "è da tempo una sfida condivisa. Abbiamo un forte interesse comune a cooperare strettamente su tutti gli aspetti. Si tratta di gestirla insieme". Il piano d'azione presentato ieri dalla Commissione Ue per la rotta balcanica, ha dichiarato von der Leyen, serve a rafforzare la cooperazione reciproca in materia. "Per me è importante trasmettere ancora una volta il messaggio che potete contare sul nostro sostegno, per la gestione delle frontiere e per il processo di migrazione e di asilo". (segue) (Res)