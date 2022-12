Ue-Balcani: con il summit di Tirana l’Unione rilancia la politica di allargamento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole che convergono con quelle di Giorgia Meloni che, nel punto stampa prima di lasciare Tirana, ha affermato che la questione migratoria non va affrontata con un approccio solo italiano. “Occorre passare da un dibattito poco fruttuoso di redistribuzione a uno di difesa dei confini esterni dell’Unione europea”, ha detto Meloni. “L’Italia è stretta in una tenaglia” costituita dalla rotta balcanica e da quella mediterranea. “L’Ue ha reso centrale il tema della rotta del Mediterraneo” e questo “non era mai accaduto, oggi sì”, ha aggiunto il presidente. È chiaro che, in questo contesto, l’Italia resta comunque un fermo sostenitori della politica di allargamento. “Per l’Italia l’ingresso dei Paesi dei Balcani occidentali nell’Unione europea è strategico, particolarmente in questo momento”, ha detto il presidente del Consiglio. “Siamo favorevoli. Non ho visto particolari opposizioni”, ha dichiarato Meloni. “Vale per l’Albania come per la Bosnia Erzegovina”, ha continuato, rimarcando che nei Balcani occidentali c’è grande voglia di Italia. “Sapete quanto è importante per l’Italia questa regione”, ha dichiarato. C’è una “storia di amicizia e cooperazione” con questi Paesi. “Ho trovato quell’attenzione verso il nostro ruolo che il governo sta portando avanti dall’inizio. I ministri Tajani e Crosetto sono già stati a Pristina per trattare una questione annosa”, ha ricordato Meloni. “Le nostre aziende, il nostro know how, sono sempre molto ben accolti”, ha spiegato Meloni. Una conferma di come l’Italia abbia sempre avuto un ruolo di preminenza nei Balcani e voglia mantenerlo. (Res)