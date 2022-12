Difesa: Israele e Francia tengono per la prima in tre anni esercitazioni aeree congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta in tre anni le aeronautiche di Israele e Francia hanno condotto un’esercitazione congiunta nei cieli dello Stato ebraico. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. L'esercitazione ha preso il via ieri e si è conclusa oggi. Alle manovre hanno preso parte otto caccia da combattimento F-16 dello squadrone 201 che si trova presso la base israeliana di Ramon insieme a quattro velivoli Rafale dell'aeronautica militare francese. Durante l’esercitazione, denominata “Eastern Breeze”, sono stati simulati attacchi aerei e contrasto minacce aeree di vario tipo. "Gli equipaggi dell’Aereonautica israeliana e dell’Aereonautica francese hanno volato 'ala contro ala' mentre praticavano attacchi congiunti e contrastavano le minacce aeree nel tentativo di condividere le conoscenze e trarre vantaggio l'uno dall'altro", hanno affermato le Forze di difesa israeliane (Idf) in una nota. "L'esercitazione è stata un'importante pietra miliare nello sviluppo della cooperazione strategica tra l’Aeronautica dello Stato di Israele (Iaf) e la Forza aero spaziale francese (Fasf) e ha migliorato la prontezza delle forze", si legge nella nota.(Res)