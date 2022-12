Energia: Casa Bianca, tetto a prezzo petrolio russo non avrà impatto importante su offerta globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca non ritiene che il tetto imposto al prezzo del petrolio russo dalle potenze occidentali possa avere impatti negativi determinanti sull’offerta globale. Lo ha detto Brian Deese, direttore del Consiglio per l’economia nazionale degli Stati Uniti, durante un briefing telefonico con i giornalisti. Interpellato sulla attuale situazione in Turchia, nelle cui acque si è creato un ingorgo di almeno 19 petroliere mentre sono in corso le verifiche delle autorità di Ankara, che stanno controllando se sono assicurate, Deese ha affermato che gli Usa “stanno monitorando attentamente la situazione, ma è troppo presto per esprimere un giudizio”. (Was)