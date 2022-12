© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca d’affari statunitense Morgan Stanley ha tagliato il due per cento circa della sua forza lavoro a livello globale. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Cnbc” che i licenziamenti hanno interessato circa 1.600 dipendenti in tutti i dipartimenti della società, su un totale di 81.567. (Was)