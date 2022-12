Ucraina: nuova fornitura di beni umanitari a popolazione da parte della Cooperazione italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo trasporto umanitario della Cooperazione italiana in favore della popolazione ucraina è partito dalla Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (Unhrd) di Brindisi ed è giunto a Chernivtsi nei giorni scorsi. Lo ha comunicato una nota della Farnesina. La fornitura di beni ha consentito il trasporto e la consegna di 9 tonnellate di aiuti umanitari (tra cui in particolare kit per l’inverno, tende, stufe e coperte), in risposta alle crescenti esigenze derivanti dall’approssimarsi dell’inverno. Tale trasporto di beni si inserisce nel solco di molteplici, precedenti invii effettuati dalla Cooperazione nell’ambito della risposta umanitaria dell’Osc italiana “Cuamm Medici con l’Africa” nella località ucraina di Chernivtsi per far fronte ai crescenti bisogni umanitari della popolazione. (Res)