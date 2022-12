Usa: cinque donne accusano l’attore Bill Cosby di violenza sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ex attrici della serie televisiva “The Cosby Show”, nota in Italia come “I Robinson” hanno accusato l’attore e conduttore statunitense Bill Cosby di abusi e violenza sessuale, insieme ad altre tre donne. Stando ai documenti depositati presso un tribunale di New York, si tratta delle attrici Lili Bernard e Eden Tirl, insieme ad altre tre donne: Jewel Gittens, Jennifer Thompson e Cindra Ladd. L’accusa, oltre a Cosby, ha interessato anche le tre società che hanno gestito la trasmissione del programma dal 1984 al 1992: Nbc Universal Media, Kaufman Astoria Studios e The Carsey-Werner Company. Cosby è accusato anche di aggressione, batteria aggravata, danni morali e sequestro di persona, mentre le tre aziende sono state accusate di negligenza. “Ognuna delle querelanti è stata vittima di violenza sessuale da parte di Bill Cosby, che ha sfruttato il suo potere e la sua fama per commettere gli abusi”, si legge nella causa, in cui viene precisato che le violenze sarebbero state commesse decenni fa. (Was)