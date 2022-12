Argentina: processo Kircher, organizzazioni convocano proteste in attesa della sentenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Organizzazioni e movimenti sociali hanno convocato una serie di manifestazioni di protesta in vari punti della capitale argentina, Buenos Aires, in solidarietà con la vice presidente Cristina Fernandez Kirchner, che sarà oggi giudicata nell'ambito di un processo per irregolarità nell'affidamento di appalti pubblici. I sostenitori della vicepresidente sostengono che il processo in cui è imputata è frutto di una "persecuzione politica". L'Associazione statale lavoratori (Ate) ha organizzato una veglia a partire dalle 17 "per attendere il risultato della sentenza contro Cristina Fernandez e mobilitarsi in caso di condanna", mentre il sindacato dei dipendenti del parlamento (Apl) è in agitazione sin da questa mattina. Diverse manifestazioni sono state organizzate presso il parlamento. (segue) (Abu)