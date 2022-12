© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla cerimonia di riapertura al pubblico del "Presepe dei Netturbini" nel 50° anniversario della sua creazione.Roma, sede Ama, via dei Cavalleggeri 5 (ore 10)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'inaugurazione della Fiera nazionale della piccola e media editoria "Più Libri Più Liberi".Roma, Centro Congressi "La Nuvola", viale Asia 40/44 (ore 11)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'incontro "Roma fa il Patto (per la lettura)".Roma, Centro Congressi "La Nuvola", Arena Biblioteche di Roma, viale Asia 40/44 (ore 12)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Generale di Brigata Valerio Giardina, Comandante dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica, presentano e firmano l'Accordo di collaborazione tra Roma Capitale e il Comando dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica che potenzierà le attività di prevenzione e contrasto dei reati ambientali nella raccolta e gestione dei rifiuti urbani.Presso la sala delle Bandiere, Campidoglio (ore 14:30) (segue) (Rer)