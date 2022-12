Balcani: presidente serbo Vucic, non andrò al summit Ue-Balcani di Tirana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha affermato che "non si recherà a Tirana il 6 dicembre" per il summit Unione europea-Balcani occidentali, a causa della decisione di ieri del premier kosovaro Albin Kurti di nominare Nenad Rasic a ministro per le comunità e il ritorno del Kosovo. Lo riporta la stampa serba. Secondo Vucic con questa decisione "vergognosa", sono state violate "non solo le norme dell'Accordo di Bruxelles, ma anche del diritto pubblico internazionale" e la stessa nomina "non ha ricevuto la meritata condanna da parte dell'Ue". Secondo la Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo), nello specifico, con questa mossa, Kurti "ha violato l'articolo 96 della Costituzione, il quale prevede che per la nomina di un ministro tra il popolo serbo, che non sia un deputato, deve essere richiesto il consenso della maggioranza dei parlamentari serbi, cosa che Kurti non ha fatto, né Rasic ha il sostegno dei nostri parlamentari", si afferma nell'annuncio. (segue) (Seb)