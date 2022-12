Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak settimana prossima in visita a Belgrado e Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha annunciato che la prossima settimana si recherà a Belgrado e Pristina dove incontrerà il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. Lo riporta la stampa serba, secondo cui durante questi incontri, come riferito da Lajcak, si parlerà di come viene rispettato l'accordo sulle targhe automobilistiche, oltre che dei prossimi passi sulla normalizzazione dei rapporti secondo la proposta franco-tedesca. "Ho intenzione di visitare Belgrado e Pristina la prossima settimana e discutere i prossimi passi al fine di preparare il prossimo incontro ad alto livello tra Vucic e Kurti, che sarà interamente dedicato al processo di normalizzazione", ha affermato Lajcak. (Seb)