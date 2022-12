Kosovo-Serbia: portavoce Ue, nomina Rasic non soddisfa requisiti costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di Nenad Rasic a ministro per le comunità e il ritorno del Kosovo secondo l'Ue non soddisfa i requisiti costituzionali. Lo ha detto Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), durante la conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Nel quadro del dialogo tra Pristina e Belgrado la fiducia reciproca è fondamentale. Abbiamo detto molto chiaramente che, in questo contesto, è fondamentale che tutte le nomine ministeriali avvengano nel rispetto della Costituzione del Kosovo", ha detto. "L'Unione europea e i suoi Stati membri invitano il Kosovo a garantire il pieno rispetto di tutte le fasi procedurali necessarie per la nomina di ministri che rappresentano una comunità non maggioritaria. La nostra lettura preliminare della nomina di ieri è che non soddisfi i requisiti costituzionali", ha aggiunto Stano. "Questo, naturalmente, spetta alla Corte Costituzionale del Kosovo stabilirlo, e il rispetto della Costituzione è una parte fondamentale dello Stato di diritto, a cui ci aspettiamo che il Kosovo aderisca", ha proseguito Stano nel suo intervento. (segue) (Beb)