Balcani: premier albanese Rama, Vucic verrà al vertice di Tirana, altrimenti disastro per lui

- Il primo ministro albanese, Edi Rama, si è detto convinto che la Serbia avrà un rappresentante al prossimo vertice Ue-Balcani occidentali, che si terrà a Tirana questa settimana. Lo riferisce il portale di informazione kosovaro "Gazeta Express", dopo che il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto che non avrebbe partecipato al vertice per poi cambiato idea dichiarando che ci avrebbe pensato. Rama ha osservato che il presidente della Serbia "non ha altra scelta che venire". “Non mi entusiasma nessuna dichiarazione fatta dai politici per le esigenze della loro politica interna. La Serbia sarà al vertice. Il presidente della Serbia non ha altra scelta che venire al vertice. Lo dico con convinzione. Perché altrimenti sarebbe un disastro per la Serbia e per lui, ovviamente", ha osservato Rama. (segue) (Alt)