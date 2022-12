Kosovo: inviato Ue Lajcak in visita a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato per i Balcani occidentali e il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, effettua oggi una visita in Kosovo. Secondo la stampa locale, è previsto un incontro tra Lajcak e il premier kosovaro, Albin Kurti. Nella giornata di ieri Lajcak è stato a Belgrado, dove ha avuto un colloquio con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. "A Belgrado ho discusso la via da seguire per la normalizzazione delle relazioni in seguito agli ultimi incontri di dialogo con il presidente Vucic. Abbiamo anche parlato di questioni attuali, tra cui il ritorno dei serbi del Kosovo alle istituzioni kosovare, la tabella di marcia per l'energia e le persone scomparse", ha twittato Lajcak dopo l'incontro.(Seb)