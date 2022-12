Kosovo: a Mitrovica Nord sembra essere tornata la calma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione a Mitrovica Nord è stata molto tesa ma ora sembra essere tornata la calma. Lo ha detto Petar Trajkovic, direttore dell'amministrazione sportiva di Mitrovica nord, i cui locali si trovano proprio accanto a quelli della Commissione elettorale municipale, in cui oggi hanno fatto irruzione i rappresentanti albanesi, accompagnati dalla polizia del Kosovo. "Verso la fine dell'orario di lavoro abbiamo sentito uno schianto, una porta che sbatteva e poi tre forti esplosioni. Ho guardato fuori dalla finestra e ho visto degli agenti di polizia armati con armi automatiche, ma anche poliziotti armati in borghese. I dipendenti hanno sofferto gli effetti delle detonazioni, in particolare le donne, abbiamo dovuto portare un collega al pronto soccorso", ha detto Trajkovic al portale “Kosovo Online”. Secondo il funzionario, questo modo di fare irruzione è assolutamente riprovevole e tutto questo avrebbe potuto essere organizzato in modo pacifico. "Tutto questo avrebbe potuto essere attuato in modo diverso, in modo pacifico e democratico, e non usando bombe e armi", ha aggiunto Trajkovic. (segue) (Alt)