Serbia-Kosovo: Crosetto, rapporti vanno costruiti ora per rapido ingresso in famiglia europea

- Serbia e Kosovo devono costruire rapporti di un certo tipo perché le porte della famiglia europea si aprano prima. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo a una domanda di "Agenzia Nova" a margine della presentazione a Roma dell’ultimo libro del giornalista Tommaso Labate. “L’integrazione, l’allargamento all’Europa, alla Nato, sono percorsi che ogni giorno trovano ostacoli e ogni giorno fanno passi avanti. L’Italia si sta impegnando a fondo perché tutta la comunità europea in qualche modo trovi un percorso comune. E’ importante farlo trovare anche alle nazioni che sono molto vicine a noi e che sono state attraversate dalla guerra nella loro storia”, ha spiegato il ministro. “Incontrando il presidente serbo e quello kosovaro, io e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, abbiamo detto che se tutti e due hanno come obiettivo quello di entrare nella stessa famiglia che è l’Europa, devono pensare che il giorno in cui saranno in quella famiglia si troveranno intorno a un tavolo con tutti gli altri membri”, ha avvertito Crosetto. “Non aspettate allora per costruire rapporti tra di voi di un certo tipo. Iniziate a costruirli adesso e le porte di quella famiglia si apriranno prima per tutti e due”, ha continuato il ministro. (Res)