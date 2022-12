Sicurezza: Stefani (Lega), bene ok commissione a decreto su rave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante le polemiche, la commissione Giustizia approva il testo del decreto legge Rave con la riformulazione del governo, che punisce con una pena massima di sei anni gli organizzatori dei ritrovi. Siamo tutti d'accordo sul fatto che sia necessario disincentivare questi eventi specifici, che non sono di certo concerti o riunioni ma ritrovi pericolosi per l'ordine pubblico, così come dimostrano le cronache, prevedendo delle pene certe per chi li organizza mettendo a rischio la sicurezza dei ragazzi". Lo afferma in una nota Erika Stefani, capogruppo Lega in commissione Giustizia a palazzo Madama. (Com)