Infrastrutture: Rixi su tunnel Tenda, copertura finanziaria ok e ultimo diaframma giù ad aprile

- Via libera dal Mit per l'intera copertura finanziaria dell'opera del tunnel Tenda. “L'avanzamento degli scavi procede spedito ed entro il prossimo mese di aprile sarà abbattuto l'ultimo diaframma”. Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit, Edoardo Rixi. “Come anticipato alla Conferenza intergovernativa di Nizza del 2 dicembre, ho incontrato l'amministratore delegato di Anas Aldo Isi e il commissario straordinario per cantiere del Tenda bis Nicola Prisco per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori. Nei prossimi giorni il commissario incontrerà i rappresentanti degli enti locali presso la prefettura di Cuneo. Confidiamo che entro ottobre 2023 l'opera sarà consegnata al territorio nel pieno rispetto del cronoprogramma", aggiunge Rixi. (Rin)