Legge bilancio: Sala, pagamento elettronico senso di modernità che sento di non dover mettere in discussione

- "Per quanto mi riguarda, se passasse questa nuova regola e dovessi trovarmi in un bar che non accetta che paghi con il cellulare ringrazierei, pago con i contanti e poi cambierei bar. Per me è un senso di modernità che sento di non dover mettere in discussione come singolo cittadino. Io in ogni caso continuerò a pagare con il cellulare e andrò laddove lo prendono". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento al tetto sull'uso del contante proposto dal governo. "Nessuno ha mai fatto un'analisi di dettaglio su quanto valgono le commissioni bancarie in Italia, Francia, Spagna e Germania - ha poi sottolineato Sala - io questo vorrei vederlo. Poi si andrà sul comportamento dei singoli".(Rem)