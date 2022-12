Ucraina: vice segretaria di Stato Sherman alla Luiss, la Russia ritiri le truppe, punto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia deve ritirare le proprie truppe dal territorio sovrano dell’Ucraina, punto. Questa, secondo la vice segretaria di Stato Usa Wendy Sherman, è la via “più veloce” per arrivare alla pace. In un incontro con gli studenti dell’Università Luiss Guido Carli di Roma, la numero due del dipartimento di Stato ha osservato come, col passare dei mesi, sia sempre più condivisa nel mondo l’aspirazione a porre fine al conflitto in corso in Europa orientale. Tuttavia, ha aggiunto riferendosi al presidente russo Vladimir Putin, “bisogna esser chiari: il modo più veloce per arrivarci è che la persona che ha iniziato questa guerra vi ponga fine”. Secondo Sherman, al contrario, Putin appare oggi determinato a “usare l’inverno come arma”, colpendo con attacchi missilistici le infrastrutture civili e lasciando milioni di ucraini senza luce, acqua ed energia elettrica. “Non essendo riuscito a ottenere la vittoria sul campo, (il presidente russo) sta cercando di terrorizzare e di congelare il popolo ucraino”, ha sottolineato la vice segretaria di Stato. (segue) (Res)