Ucraina: vice segretaria di Stato Sherman alla Luiss, la Russia ritiri le truppe, punto (3)

- Interpellata su una possibile soluzione negoziale al conflitto, Sherman ha ribadito che ogni decisione in merito sta all’Ucraina stessa. “Quel che pensano gli Stati Uniti non importa. Bisogna rispettare le scelte degli ucraini, si tratta del loro Paese”, ha chiarito la diplomatica statunitense. Sherman ha anche evidenziato come Washington abbia cercato in tutti i modi d’impedire l’invasione dell’Ucraina prima del 24 febbraio scorso. “A gennaio, quando avevamo già saputo dall’intelligence che cosa Putin avesse in mente, ho incontrato la squadra negoziale russa per discutere di che cosa si potesse fare per rispondere alle loro preoccupazioni. Non era possibile mettere in discussione la politica delle ‘porte aperte’ della Nato, ma sul tavolo c’erano tante altre questioni. Il problema è che Putin non aveva alcun interesse a trattare, voleva solo invadere l’Ucraina. In quel momento aveva 100 mila truppe sul confine. Non vi è mai stata alcuna provocazione”, ha ricordato Sherman. (Res)