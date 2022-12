Scuola: Sasso, grazie a Lega e ministro Istruzione e Merito grande piano edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da un lato dopo tanti anni i lavoratori della scuola vedranno finalmente il proprio stipendio aumentare in media di 100 euro circa al mese, con la corresponsione di 2.000 euro di arretrati in busta paga a dicembre grazie all'azione del ministro Valditara. Dall'altro c'è l'opposizione che, non ancora ripresasi dalla batosta elettorale del 25 settembre, si attacca al 'merito' che questo governo intende introdurre nella nostra scuola fin dalla denominazione dello stesso ministero". Lo dichiara il deputato Rossano Sasso, capogruppo Lega in commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati. "Pd e M5s, passati alla storia per aver sperperato denaro pubblico con i banchi a rotelle e le mascherine che puzzavano (poi mandate al macero), proprio non tollerano che la comunità scolastica sia al centro dell'azione di questo esecutivo - continua il parlamentare in una nota -. Comprendiamo l'azione scomposta dell'opposizione causata da un evidente nervosismo ma non possiamo tacere su menzogne come quella che vedrebbe chiudere ben 700 scuole. Niente di più falso! Noi sulle scuole, grazie alla Lega e grazie al ministro dell'Istruzione e del Merito, investiremo miliardi di euro a partire da un grande piano di edilizia scolastica come annunciato oggi in conferenza stampa".(Com)