Cultura: Sala, Sgarbi? Quando avrà delega formare io disponibile a confronto

- “Sgarbi non so ancora se parla a titolo personale o cosa, non mi risulta abbia ancora una delega. Quando formalmente avrà una delega, se vorrà discuterne, come si dovrebbe fare tra persone che si occupano di istituzioni, io sono disponibile, ma se non me lo diceste voi non saprei nemmeno quello che dice”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’accensione dell’albero di natale in piazza Duomo, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento sulle dichiarazioni di Vittorio Sgarbi riguardo ai tagli di risorse annunciati alla Scala. “Non me la sento di rispondere sul punto, a meno che non ci sia un vero rischio di creare danni per la nostra comunità”, ha sottolineato il sindaco.(Rem)