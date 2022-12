Governo: Crosetto, agenda Meloni la conosco da 20 anni, nessuna divisione con gli alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agende di Meloni "le vedo da 20 anni, sono tutte scritte a mano e sottolineate con tanti colori, lei scrive tutto e non ho bisogno (di leggerle), già la conosco". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo ad una domanda di "Agorà" a margine della presentazione a Roma dell’ultimo libro del giornalista Tommaso Labate. Interrogato sulla possibilità che gli alleati possano conoscere di meno l'agenda del presidente del Consiglio, il ministro ha risposto: "Non ci sono problemi in maggioranza siamo uniti". (Res)