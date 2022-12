Usa: indagini su Trump, mandati di comparizione per funzionari in Arizona, Michigan e Wisconsin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per supervisionare le indagini sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e sui documenti classificati sequestrati ad agosto dalla residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, Jack Smith, ha emesso mandati di comparizione nei confronti di alcuni funzionari locali in Arizona, Michigan e Wisconsin, chiedendo di ottenere tutte le comunicazioni intercorse con l’ex presidente Usa e il suo staff nelle settimane successive alle elezioni del 2020. Le richieste sono arrivate ad una serie di funzionari delle contee di Dane, in Wisconsin; di Maricopa, in Arizona; e di Wayne, in Michigan. Alcune sono arrivate la scorsa settimana, mentre altre risalgono al 22 novembre scorso. Si tratta dei primi mandati di comparizione emessi da Smith, ex procuratore capo per i crimini di guerra all’Aia, e segnalano la volontà di estendere le indagini anche ad alcuni degli Stati che Trump considerava strategici per bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 2020. “Sono assolutamente disponibile a collaborare”, ha detto il segretario della contea di Milwaukee, George Christenson, confermando al “Washington Post” di aver ricevuto un mandato di comparizione in cui gli viene chiesto di consegnare tutti i documenti relativi alle comunicazioni avute con Trump e il suo staff. (Was)