Lazio 2023: montano le tensioni nel centrodestra che prende tempo sull'annuncio del candidato

- Il centrodestra prende ancora tempo nella scelta del candidato alla presidenza della Regione Lazio, forse per alcuni malumori all'interno di Fd'I, dovuti ai nomi circolati a mezzo stampa. Malumori che, in qualche modo, stanno influenzando anche gli alleati, a partire dalla Lega che chiede di fare in fretta, perché più passano i giorni e più diventa difficile organizzare la campagna elettorale, con la preoccupazione di ripetere "l'effetto Michetti a Roma". Non esente dalle tensioni il partito di Giorgia Meloni. Soltanto nella giornata di oggi il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ha colto due occasioni, in altrettante interviste, per ribadire: "Se ci fosse una chiamata io sono disponibile. Ma non mi hanno chiesto di candidarmi". Un messaggio diretto soprattutto ai suoi che, in particolare a Roma, vantano un forte elettorato nelle periferie, a partire dal Municipio VI, l'unico governato da Fd'I e che alle ultime elezioni amministrative è riuscito a imporsi sul candidato del centrosinistra. E non si esclude in queste ore che i malumori per una mancata candidatura di Rampelli a governatore del Lazio, in favore di altre figure, possano precipitare e creare qualche grana alla leader di Fd'I. (segue) (Rer)