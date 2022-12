Lazio 2023: montano le tensioni nel centrodestra che prende tempo sull'annuncio del candidato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i nomi che stanno circolando con insistenza c'è quello della meloniana Chiara Colosimo, che sembrerebbe in pole, ma negli ultimi giorni sono rispuntati i profili di Paolo Trancassini, deputato reatino e coordinatore di Fd’I per il Lazio e Nicola Procaccini, eurodeputato ed ex sindaco di Terracina, entrambi vicini a Meloni. Sono tornate a salire anche le quotazioni di Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa, che sarebbe gradito ad alcuni vertici nazionali della Lega, perché rappresenterebbe la coalizione, in grado di attirare voti anche oltre il centrodestra. Un'ultima voce che gira in queste ultime ore, invece, tira in ballo l’ex vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Angelilli. Tuttavia, nel marasma di nomi, secondo i bene informati all'interno della coalizione, i profili circolati e antagonisti alla candidatura di Chiara Colosimo, sarebbero indotti da diverse anime di Fd'I allo scopo di prendere tempo e non far esplodere i malumori dei rampelliani. (segue) (Rer)