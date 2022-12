Lazio 2023: montano le tensioni nel centrodestra che prende tempo sull'annuncio del candidato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comunque il tempo stringe, le elezioni regionali si terranno il 12 febbraio. Il consigliere regionale, Giancarlo Righini, oggi ha provato a rassicurare gli animi, anticipando che Fratelli d'Italia è pronta ad annunciare il nome del candidato presidente del centrodestra. Quando? In occasione del decennale del partito, quindi tra il 15 e il 17 dicembre a piazza del Popolo a Roma, alla presenza di Meloni e della dirigenza nazionale. Per ora, a quanto continuano a confermare fonti del centrodestra ad “Agenzia Nova” la candidatura su cui la premier sarebbe pronta a chiudere la partita è "al 90 per cento Colosimo, salvo soprese dell'ultimo minuto". (Rer)