Sicurezza: Ostellari su decreto su rave, lavoro di tutti è stato premiato

- La commissione Giustizia del Senato "ha recepito gli emendamenti del governo. Ringrazio per l'ottimo lavoro di mediazione tecnica i ministri Piantedosi e Nordio e la presidente Bongiorno. Ora il testo è pronto per l'approvazione definitiva. Oltre al tema rave clandestini, anche sull'ergastolo ostativo e sulla riforma Cartabia sono stati fatti significativi passi avanti, con norme transitorie che ne definiscono l'operatività. Lo sforzo di chi ha collaborato al lavoro è stato premiato: passo dopo passo l'Italia avrà una giustizia migliore". Lo afferma in una nota il senatore leghista Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia.(Com)