Expo 2030: assessore Roma, scelta su area di Tor Vergata per cambiare volto al quadrante est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Con il Sindaco Gualtieri abbiamo scelto l'area di Tor Vergata per la candidatura di Roma a Expo 2030 scommettendo sul quadrante est per sfruttare un progetto internazionale e cambiare il volto di quella parte di città. Per questo, la prima cosa fatta nell'abbozzare la candidatura è stata destinare 80 milioni di euro per collegare quel quadrante con i quartieri limitrofi, Tor Bella Monaca, Torre Angela, Torre Gaia. A Tor Bella Monaca, abbiamo deciso di intervenire con uno dei Piani Urbani Integrati e attuare una rivoluzione urbana: trasformare l'R5, la più grande piazza di spaccio d'Europa, e cambiare i fronti degli accessi alle case per aprirli al quartiere con nuovi servizi" così in una nota l'Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia nel suo discorso all'evento Urbanistica, un anno di lavoro per Roma in corso presso l'Aula Magna del Dipartimento di Architettura di Roma Tre. (Com)