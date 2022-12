© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala e la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi consegnano le civiche benemerenze del Comune di Milano.Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro, 2 (ore 10:30)VARIEPresidio dei lavoratori in appalto per l’accoglienza di musei e biblioteche comunaliDavanti al Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro, 2 (ore 10)Evento "La Bocconi, l'Italia, l'Europa. L'Università saluta Mario Monti”. Sono presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani,Università Bocconi, via Roentgen 1 (ore 11)Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella assiste inaugurazione della stagione lirica della Scala. Sono presenti, tra gli altri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.Teatro alla Scala (ore 18)il Presidente del M5S Giuseppe Conte incontra alcuni percettori del reddito di cittadinanza e volontari della Caritas Ambrosiana con i quali assiste alla proiezione della prima della Scala per il Boris Godunov di Modest Musorgskij.Opera Cardinal Ferrari, via Giovanni Battista Boeri, 3 (ore 17)MONZAConferenza stampa per illustrare i finanziamenti ottenuti per la riqualificazione di impianti sportivi e centri natatori. All’appuntamento prendono parte il Sindaco di Monza, Paolo Pilotto e l’assessore allo Sport Viviana Guidetti. Partecipa inoltre il Vicesindaco con delega al Pnrr, Egidio Longoni.Palazzo comunale, sala Giunta, Piazza Trento e Trieste (ore 12) (Rem)