Lombardia: consiglio regionale approva a unanimità nuova legge antimafia

- La Lombardia avrà una nuova legge regionale Antimafia. Il Consiglio regionale ha oggi approvato all’unanimità il Progetto di Legge portato in aula dalla commissione Antimafia, facendolo così diventare legge. Il progetto di legge 242 è il frutto di un lungo percorso di elaborazione, che parte dalla verifica dello stato di attuazione della legge precedente, la 17/15, e che nel corso degli anni si è arricchito degli esiti di due indagini conoscitive, dei dati emersi dai progetti di 10 tirocinanti e naturalmente dal confronto della commissione con i tanti soggetti che hanno partecipato alle nostre sedute e audizioni. “Oggi è stato compiuto un significativo passo in avanti in termini di strumenti di prevenzione e contrasto delle criminalità organizzate di stampo mafioso e non, e di tutti i fenomeni ad esse collegati e conseguenti, oltre che di diffusione della cultura della legalità”. Ha spiegato Monica Forte, presidente della commissione Antimafia di Regione Lombardia. (segue) (Com)