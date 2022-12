Lombardia: consiglio regionale approva a unanimità nuova legge antimafia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In generale, con il progetto di legge sono stati aumentati e qualificati maggiormente gli interventi di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata e dato maggiore valore ai progetti educativi applicati in sinergia con il mondo scolastico (Cpl). È stato inserito un esplicito riferimento al caporalato, che in Lombardia assume forme diverse. Forte: “Un articolo è stato dedicato alla prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati (il progetto “Liberi di scegliere”). E’ prevista inoltre la costituzione di un Elenco regionale degli enti operanti nel settore dell’educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. Grande spazio abbiamo poi dedicato alla trasparenza dei contratti, degli appalti pubblici e alla difesa delle risorse pubbliche dai rischi di corruzione e di infiltrazione mafiosa e della criminalità organizzata”. (segue) (Com)