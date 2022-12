Lombardia: consiglio regionale approva a unanimità nuova legge antimafia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Importanti novità sono state introdotte riguardo al tema del recupero dei beni confiscati. Tra le quali: “la concessione di fondi agli enti locali e ai soggetti concessionari oltre che per la ristrutturazione dei beni anche per la fase di progettazione; l’istituzione, di uno sportello per l’assistenza agli enti locali; la pubblicazione della mappatura geolocalizzata dei beni; la creazione di un gruppo di lavoro composto da esperti di progettazione europea delle direzioni generali che possano presentare progetti per l’acquisizione di fondi europei da integrare alle risorse regionali. Infine – ha sottolineato la presidente Forte - abbiamo affrontato il complesso tema dell’usura e del sovraindebitamento, attraverso l’istituzione di un Tavolo di lavoro come organismo stabile tra soggetti coinvolti per individuare politiche efficaci per prevenire e contrastare tali fenomeni e istituendi una piattaforma in collaborazione con le Camere di commercio”. Tale progetto di legge è la sintesi e il frutto di 5 anni di lavoro della Commissione antimafia e dà risposte concrete ad esigenze cogenti. Ci tengo a ringraziare la commissione Antimafia, collaboratori, funzionari, dirigenti e tutti coloro che hanno dedicato tempo e impegno per il raggiungimento di questo importante risultato ”, ha concluso la presidente della commissione Antimafia di Regione Lombardia, Monica Forte. (Com)