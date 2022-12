Pnrr: assessore Roma, al lavoro per non perdere strardinaria occasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo lavorato per poter cogliere la fondamentale e straordinaria occasione dei fondi Pnrr. A Corviale abbiamo investito 50 milioni di risorse pubbliche PNRR per sanare le ferite di questo quartiere e riqualificare la città dell'edilizia pubblica. A Santa Maria della Pietà, con un progetto ambizioso, abbiamo destinato altri 50 milioni di euro, che si aggiungono ai 25 milioni della Regione Lazio, per riqualificare l'immenso polmone verde del suo parco Monumentale, trasformare i padiglioni abbandonati in luoghi vivi, servizi sociali e sanitari, realizzare un nuovo hub culturale e un campus all'aria aperta. A via del Porto Fluviale o Cardinal Capranica, con i fondi PinQUA, abbiamo deciso di portare avanti importanti progetti di rigenerazione perché vogliamo recuperare situazioni difficili e incancrenite" così in una nota l'Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia che ha tenuto un discorso all'evento Urbanistica, un anno di lavoro per Roma in corso presso l'Aula Magna del Dipartimento di Architettura di Roma Tre.(Com)