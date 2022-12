Milano: Sangalli (Confcommercio) da Delpini invito forte a superare pessimismo e trovare soluzioni con realismo della speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "In questo tempo di straordinarie difficoltà il Discorso alla Città dell'arcivescovo Delpini è un invito forte a superare la dimensione del pessimismo fine a sé stesso per cercare soluzioni col realismo della speranza - afferma Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio e Confcommercio Milano - Soluzioni per rispondere soprattutto ai problemi e ai drammi 'degli altri'. E qui l'invito del nostro Arcivescovo tocca anche il mondo imprenditoriale ricordando che la vera solidarietà non deve essere un'appendice lodevole dell'economia né tantomeno un'ostentata filantropia, quanto, piuttosto, un cambiamento profondo del sistema economico. Un sistema economico al quale però Delpini non ha fatto mancare il suo elogio per la qualità dell'imprenditoria che ha allargato gli orizzonti del mercato globale e favorito l'incontro con 'gli altri'. E anche questo, crediamo, faccia parte di quel realismo della speranza che genera fiducia".(Com)