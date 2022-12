Cultura: Algeria, la città di Annaba "parla sempre più italiano" con la visita del sistema-Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo. Pugliese ha visitato anche la Facoltà di Architettura, dove vengono sviluppati programmi congiunti con l'università di Trento per la conservazione e lo studio del patrimonio storico algerino. Pugliese si è poi recato al dipartimento di Italianistica dove ha consegnato libri di didattica e letteratura italiana donati dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Vale la pena ricordare che Annaba ospita l’aerea archeologica di Ippona, dove ha sede uno dei musei più ricchi dell’Algeria, ospitando più di ventimila pezzi provenienti da siti archeologici adiacenti alla famosa località algerina, che risalgono alla preistoria, ai periodi numide, romano, della dinastia berbera degli Hafsidi, fino ad arrivare all’epoca ottomana e coloniale. Gli splendidi mosaici, in particolare quello raffigurante una scena di caccia, sono esempi eccezionali di quest’arte che ebbe la maggiore fioritura nei secoli III e IV d.C. (segue) (Res)