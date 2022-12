Cultura: Algeria, la città di Annaba "parla sempre più italiano" con la visita del sistema-Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della visita, Pugliese ha incontrato anche il Wali di Annaba, Djamel Eddine Birimi, con il quale ha discusso del rafforzamento della cooperazione economica, commerciale e culturale nel cosiddetto “Grande Est” algerino. I due hanno inoltre inaugurato il quinto centro di raccolta visti del sistema consolare italiano in Algeria per soddisfare ulteriormente la richiesta di mobilità proveniente dall’oriente algerino. Lo scorso 7 novembre, Annaba (quarta città dell'Algeria) aveva ospitato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la visita di Stato nel Paese nordafricano. Il presidente aveva visitato nell’occasione la Basilica di Sant’Agostino di Ippona, tra i principali monumenti nazionali. La Basilica venne eretta verso la fine del XIX secolo in cima a una collina, nell’area archeologica di Ippona. In precedenza, vi sorgeva il tempio pagano di Baal Hammon, divinità adorata dai numidi e identificata dai romani con il dio Saturno. La Basilica ricalca la cattedrale di Cartagine ed è realizzata in marmo, onice e granito rosa. Una reliquia di Sant’Agostino – originario di Tagaste, l’odierna Soukh Aras, non distante da Annaba – è conservata nel monumento funebre posto nell’abside, che rappresenta il Santo sul letto di morte. Sul versante nord-est della collina si trovano numerose arcate di un acquedotto che, dalla vicina montagna dell’Edough, portava acqua nelle cisterne di Adriano, le quali rimasero a lungo le sole vestigia della città antica prima che venissero effettuati gli scavi. (Res)