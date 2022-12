Scuola: Zangrillo, con firma contratto passiamo da parole a fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la firma della parte economica del nuovo contratto Istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021, "passiamo dalle parole ai fatti: 1,2 milioni di dipendenti pubblici, tra cui 850 mila insegnanti, riceveranno aumenti e arretrati, come ci eravamo impegnati a fare. Un segnale di attenzione nei confronti di una categoria che giudico fondamentale per la crescita dei nostri giovani, vera risorsa su cui dobbiamo investire per lo sviluppo del Paese". Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.(Com)