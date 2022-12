Russia: viceministro Esteri, pronti a dialogo su sicurezza con l’Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a tornare al dialogo sulle garanzie di sicurezza con l'Occidente, se e quando ci sarà disponibilità, ma non lo chiederà la Russia stessa. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov. "Se e quando sentiremo che c'è davvero un interesse dell'Occidente per il dialogo, torneremo sull'argomento. Ma come con le discussioni sulla stabilità, interrotte unilateralmente dagli Stati Uniti, non inseguiamo nessuno e non chiediamo nulla a nessuno", ha osservato il viceministro. (Rum)