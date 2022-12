Roma: Gualtieri accelera sui fondi di Giubileo e Pnrr, primo incontro al Mit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, bussa alle porte del governo per accelerare sulla messa a terra dei fondi destinati al Giubileo e alle opere da realizzare con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Oggi il sindaco ha incontrato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini: il primo di una serie di colloqui che da qui in avanti avverranno regolarmente. "Con Salvini ci eravamo sentiti durante la formazione del governo per vederci. È stato un incontro positivo perché abbiamo concordato di sentirci regolarmente per fare il punto sulla messa a terra degli investimenti dei vari capitoli sulle infrastrutture, dal Giubileo al Pnrr", ha spiegato Gualtieri. Iniziato alle 15 al ministero, il confronto è durato poco meno di un'ora. "Un incontro cordiale e costruttivo", hanno spiegato dal Mit. E in cui si è "parlato del futuro della Capitale e degli investimenti con particolare riferimento al Giubileo. I dossier infrastrutturali di grande interesse comune sono numerosi, basti pensare alla Metro C, ai nuovi finanziamenti per l’acquedotto del Peschiera e per la Salaria". Lo ha definito un "incontro proficuo", anche il sindaco. (segue) (Rer)