Roma: Gualtieri accelera sui fondi di Giubileo e Pnrr, primo incontro al Mit (3)

- Lasciando il Mit, a chi gli chiedeva se il prossimo incontro con il governo sarà al ministero dell’ambiente per risolvere la questione, Gualtieri ha risposto: "Assolutamente sì. Auspico che si rimedi rispetto a questa esclusione di Roma sui biodigestori che per noi è incomprensibile, ma non è stato tema di incontro con questo ministero". Un altro nodo andrà sciolto nelle prossime settimane e riguarda i rincari delle materie prime che stanno ostacolando la partecipazione delle aziende ai bandi del Pnrr: "C’è un impegno da parte di tutti a mettere a terra le risorse con efficacia. Come ho già detto in tante sedi, è importante che anche negli anni successivi al 2022 ci sia un finanziamento adeguato rispetto all’aumento dei prezzi per il caro materie prima", ha concluso Gualtieri. (Rer)